Три предыдущих матча на поле Ноттингем Форест Арсенал проиграл, так что легкой победы ожидать не следовало, хотя и между командами пропасть в турнирной таблице. Вчера очень сильный матч провел Александр Зинченко, но без ошибок тоже не обошлось.

Арсенал победил Ноттингем – Зинченко отдал ассист и поразил в атаке, но ошибся на гол и поскандалил с Уайтом

Наш земляк организовал несколько хороших атак Арсенала, одна из которых закончилась голом. Именно Зинченко, бросив мяч из аута, помог Жезусу открыть счет. Еще один мяч лондонцы забили в контратаке. Ноттингем сумел забить гол престижа – сначала ошибся украинский защитник лондонцев, а потом еще и неуклюже сыграли центрбеки, не сумев помешать Авоньи.

Арсенал одержал вторую победу подряд после серии неудач и продолжает давить на Ливерпуль, встреча с которым состоится уже 4 февраля. Ноттингем Форест остается рядом с зоной вылета.