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Канте – об уходе Азара: Мы можем только пожелать ему всего наилучшего

09:30 46 Читати українською
Канте – об уходе Азара: Мы можем только пожелать ему всего наилучшего
Эден Азар / Твиттер ЛЕ

Полузащитник Челси Н'голо Канте прокомментировал возможный уход Эдена Азара из лондонского клуба.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Не стоит унывать. Думаю, что Эден проделал потрясающую работу, провел замечательное время в Челси. Он долго был здесь, выиграл много трофеев, играл потрясающе в финале. Мы рады за него.

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Я не знаю, что будет дальше, но мы можем только пожелать ему всего наилучшего, потому что он много сделал для Челси. Было приятно играть с ним, посмотрим, что произойдет дальше", – цитирует Канте Goal.com.

Напомним, после финального матча Лиги Европы, где Челси одолел Арсенал, Эден Азар очень прямолинейно намекнул, что этот матч стал для него последним в футболке "синих".

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Лига Европы Челси Челси Челси - Арсенал Эден Азар Эден Азар Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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