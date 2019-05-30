Канте – об уходе Азара: Мы можем только пожелать ему всего наилучшего

Полузащитник Челси Н'голо Канте прокомментировал возможный уход Эдена Азара из лондонского клуба.

"Не стоит унывать. Думаю, что Эден проделал потрясающую работу, провел замечательное время в Челси. Он долго был здесь, выиграл много трофеев, играл потрясающе в финале. Мы рады за него.

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Я не знаю, что будет дальше, но мы можем только пожелать ему всего наилучшего, потому что он много сделал для Челси. Было приятно играть с ним, посмотрим, что произойдет дальше", – цитирует Канте Goal.com.

Напомним, после финального матча Лиги Европы, где Челси одолел Арсенал, Эден Азар очень прямолинейно намекнул, что этот матч стал для него последним в футболке "синих".

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