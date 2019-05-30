Аспілікуета: Сподіваюсь, у Реалі Азар продовжить здобувати трофеї

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета прокоментував потенційний перехід Едена Азара в Реал.

"Буде дуже сумно, якщо Азар піде. Він приголомшлива людина і гравець. Еден був дуже важливий для команди, і у нас з ним були близькі дружні стосунки.

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Йому було нелегко в моменти, коли навколо було багато чуток. Він завжди показував бажання не переходити в інший англійський клуб, навіть якщо б йому запропонували кращий контракт. Еден був чесний до останнього дня.

Що стосується можливого переходу в Реал, для нього це велика можливість. У Челсі він показував себе неймовірним чином, і я сподіваюся, що в Реалі він продовжить здобувати трофеї", – цитує Аспілікуету Goal.com.

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Нагадаємо, після фінального матчу Ліги Європи, де Челсі здолав Арсенал, Еден Азар дуже прямолінійно натякнув, що цей матч став для нього останнім у футболці "синіх".

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