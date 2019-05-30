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Аспілікуета: Сподіваюсь, у Реалі Азар продовжить здобувати трофеї

12:33 757 Читать на русском
Аспілікуета: Сподіваюсь, у Реалі Азар продовжить здобувати трофеї
Еден Азар / УЄФА

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета прокоментував потенційний перехід Едена Азара в Реал.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Буде дуже сумно, якщо Азар піде. Він приголомшлива людина і гравець. Еден був дуже важливий для команди, і у нас з ним були близькі дружні стосунки.

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Йому було нелегко в моменти, коли навколо було багато чуток. Він завжди показував бажання не переходити в інший англійський клуб, навіть якщо б йому запропонували кращий контракт. Еден був чесний до останнього дня.

Що стосується можливого переходу в Реал, для нього це велика можливість. У Челсі він показував себе неймовірним чином, і я сподіваюся, що в Реалі він продовжить здобувати трофеї", – цитує Аспілікуету Goal.com.

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Нагадаємо, після фінального матчу Ліги Європи, де Челсі здолав Арсенал, Еден Азар дуже прямолінійно натякнув, що цей матч став для нього останнім у футболці "синіх".

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