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Асенсио провел первую тренировку после разрыва крестообразных связок колена

16 января 13:41 143 Читати українською
Асенсио провел первую тренировку после разрыва крестообразных связок колена
Марко Асенсио / Getty Images

Хавбек Реала Марко Асенсио продолжает свою реабилитацию после травмы колена.

Испанец уже начал легкие тренировки, сообщает официальный Твиттер "сливочных".

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Асенсио не сыграл ни одного матча в текущем сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена, который он получил во время летних сборов. По прогнозам врачей, атакующий хавбек не появится на поле раньше весны 2020 года.

Напомним, Асенсио перешел в Реал летом 2015 года по Мальорки за 3,5 млн евро. В сезоне 2018/19 на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Марко Асенсио Марко Асенсио Тяжелая травма
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