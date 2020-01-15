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Реал договорился о переходе ван де Беека, – журналист

15 января 17:07 384 Читати українською
Реал договорился о переходе ван де Беека, – журналист
Донни ван де Беек / ESPN

Мадридский Реал подпишет хавбека амстердамского Аякса Донни ван де Беека.

Королевский клуб достиг договоренности с Аяксом о переходе Донни ван де Беека летом этого года, информирует главный обозреватель нидерландского издания De Telegraaf Валентейн Дриссен. Ожидается, что сумма трансфера составит 55 млн евро.

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"Он не уйдет зимой, но по окончании сезона перейдет в Реал. Так и запишите. Все уже согласовано. Манчестер Юнайтед не стоит больше обращаться", – сказал Дриссен в программе Veronica Inside.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл 16 матчей за Аякс в чемпионате Нидерландов, в которых забил 6 голов. Также в его активе 2 точных удара в 5 матчах Лиги чемпионов.

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