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Асенсіо провів перше тренування після розриву хрестоподібних зв'язок коліна

13:41 672 Читать на русском
Асенсіо провів перше тренування після розриву хрестоподібних зв'язок коліна
Марко Асенсіо / Getty Images

Хавбек Реала Марко Асенсіо продовжує свою реабілітацію після травми коліна.

Іспанець вже розпочав легкі тренування, інформує офіційний Твіттер "вершкових".

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Асенсіо не зіграв жодного матчу у поточному сезоні через розрив передньої хрестоподібної зв'язки і зовнішнього меніска лівого коліна, якого він зазнав під час літніх зборів. За прогнозами лікарів, атакувальний хавбек не з'явиться на полі раніше весни 2020 року.

Нагадаємо, Асенсіо перейшов у Реал влітку 2015 року з Мальорки за 3,5 млн євро. У сезоні 2018/19 на клубному рівні він зіграв 44 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марко Асенсіо Марко Асенсіо Важка травма
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