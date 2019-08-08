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Асенсио прооперировали – хавбек уже не сыграет в 2019 году

09:22 12 Читати українською
Асенсио прооперировали – хавбек уже не сыграет в 2019 году
Марко Асенсио / Фото ФК Реал

Поступили новости из лазарета мадридского Реала.

Медицинский штаб Реала отчитался, что Марко Асенсио был прооперирован, сообщает официальный сайт мадридцев.

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По информации клуба, операция прошла успешно. 23-летний хавбек будет оставаться в больнице еще некоторое время, после чего начнет восстановление.

По предварительным прогнозам, Марко сможет вернуться на поле не раньше весны 2020 года. Напомним, врачи диагностировали у испанца разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсио Марко Асенсио
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