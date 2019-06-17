Артуро Видаль может продолжить карьеру в Китае

Хавбек Барселоны Артуро Видаль получил выгодное предложение из Китая от одного из местных клубов.

Барселона может отпустить Артуро Видаля уже этим летом. В услугах чилийца заинтересован один из китайских клубов, название которого пока не уточняется, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Soccerlink.

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Подписание Фрэнки де Йонга, который также играет в центре поля, может побудить 32-летнего чилийца сменить клуб, а предложение китайцев выглядит достаточно привлекательным. Сумма, которую может получить Барселона за своего игрока, также пока не озвучивается.

Видаль перебрался в Барселону летом прошлого года из Баварии, подписав контракт на 3 сезона. Чилиец сыграл за "блаугранас" 53 матча, забил 3 гола и стал чемпионом Испании.

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