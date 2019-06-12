"Гризманн будет играть в Барселоне – знал это еще с марта", – акционер Атлетико Хиль Марин

Полномочный советник и акционер мадридского Атлетико Анхель Хиль Марин рассказал о будущем форварда Антуана Гризманна.

Французский нападающий вскоре станет игроком Барселоны. Эту информацию подтвердили в руководстве мадридского Атлетико.

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"Мне было понятно, где он будет играть, еще в марте. В Барселоне", – рассказал функционер в комментарии Movistar.

К слову, об уходе Гризманна из Атлетико стало известно в мае. Через несколько дней наставник Барселоны Эрнесто Вальверде подтвердил переговоры с лидером "матрасников".

В то же время игроки Барселоны впоследствии высказались против трансфера Гризманна из-за шоу, которое он устроил из своего вероятного трансфера на Камп Ноу в прошлом году.

В сезоне 2018/19 в активе Антуана Гризманна 37 матчей в Примере, в которых он забил 15 голов и отдал 10 ассистов.