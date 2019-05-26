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"Солнечный день с моим папочкой": звезда Барселоны зализывает раны в объятиях сексапильной фитнес-тренера

26 мая 19:01 387 Читати українською
"Солнечный день с моим папочкой": звезда Барселоны зализывает раны в объятиях сексапильной фитнес-тренера
Соня покорила "Короля"

Хавбек Барселоны Артуро Видаль нашел покой в объятиях колумбийской модели Сони Исазы.

Эффектная латиноамериканская пара появилась на публике лишь несколько дней назад, однако чилийские СМИ настаивают, что 33-летний футболист ушел к Соне еще в январе, только расставшись со своей бывшей женой Марией Терезой.

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Исаза уже успела перебраться в каталонский дом Видаля и похвасталась в сети общим фото со своим звездным бойфрендом: "Солнечный день с моим папочкой".

На родине Соня длительное время работала фитнес-моделью и признавалась одной из похвастался женщин Колумбии. Сейчас брюнетка помогает Видалю зализывать раны после болезненного поражения в финале Кубка Испании.

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Día de ️ con mi papasito!!️

Допис, поширений Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

Moments

Допис, поширений Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

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Теги
Испания Девушки футболистов Артуро Видаль Артуро Видаль Барселона Барселона
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