Артуро Відаль може продовжити кар'єру в Китаї

Хавбек Барселони Артуро Відаль отримав вигідну пропозицію з Китаю від одного з тамтешніх клубів.

Барселона може відпустити Артуро Відаля вже цього літа. У послугах чилійця зацікавлений один із китайських клубів, назва якого наразі не уточнюється, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Soccerlink.

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Підписання Френкі де Йонга, який також грає у центрі поля, може спонукати 32-річного чилійця змінити клуб, а пропозиція китайців виглядає достатньо привабливою. Сума, яку може отримати Барселона за свого гравця, також поки не озвучується.

Відаль перебрався у Барселону влітку минулого року з Баварії, підписавши контракт на 3 сезони. Чилієць зіграв за "блаугранас" 53 матчі, забив 3 голи та став чемпіоном Іспанії.

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