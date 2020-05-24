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Артур согласился на переход в Ювентус – Барселона близка к желанному бартеру

12:01 93 Читати українською
Артур согласился на переход в Ювентус – Барселона близка к желанному бартеру
Артур

Чемпионы Испании и Италии все же смогут реализовать громкий обмен полузащитниками – Артур и Пьянич поедут в противоположных направлениях.

Барселона мечтает о Миралеме Пьяниче и всеми способами пытается организовать бартер. Ювентус требует Артура в обмен на своего хавбека. Каталонцев это устраивает, но переговоры затормозил отказ 23-летнего хавбека, который был категорически против своего трансфера.

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Впрочем, планы Артура в последние дни изменились. Он согласился на переговоры с Ювентусом и уже даже дал добро на трансфер, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Источник уверяет, что футболист тренируется с резервом Барселоны и согласен переехать в Турин.

Кике Сетьен также согласился на этот бартер. Скорее всего, Ювентусу придётся еще немного доплатить. В нынешнем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и отдал столько же ассистов.

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