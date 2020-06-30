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Артур попрощался с Ворсклой

15:09 - Читати українською
Артур попрощался с Ворсклой
Артур / Сайт Ворсклы

Защитник Артур завершил свои выступления в составе полтавской Ворсклы.

Бразильский легионер в Instagram подтвердил расставание с клубом.

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"Спасибо! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в этом клубе. Было замечательно стать частью всего с вами за последние 2 года. Спасибо, Полтава!" – написал Артур.

Напомним, Ворскла подписала бразильца два года назад на правах свободного агента. Защитник провел за полтавчан 40 матчей во всех турнирах, отличился тремя ассистами.

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