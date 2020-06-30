Артур попрощался с Ворсклой

Защитник Артур завершил свои выступления в составе полтавской Ворсклы.

Бразильский легионер в Instagram подтвердил расставание с клубом.

Ингулец подписал экзотического хавбека

"Спасибо! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в этом клубе. Было замечательно стать частью всего с вами за последние 2 года. Спасибо, Полтава!" – написал Артур.

Напомним, Ворскла подписала бразильца два года назад на правах свободного агента. Защитник провел за полтавчан 40 матчей во всех турнирах, отличился тремя ассистами.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію