Ингулец подписал экзотического хавбека

Ингулец продолжает усиливать состав для борьбы за выход в Премьер-лигу.

Клуб с Петрова на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с танзанийским хавбеком Йоханой Оскаром Мкомолой.

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С сентября прошлого года африканец провел 14 матчей за Ворсклу U-21, однако в первой команде полтавчан шанса так и не получил. До этого Мкомола принадлежал танзанийскому клубу Young Africans, за который играл в африканском Кубке Конфедераций. 20-летний новичок Ингульца уже успел дебютировать во вчерашнем матче против Миная (1:1).

Команда Сергея Литвиненко после 21 тура Первой лиги занимает второе место, правда, Агробизнес и Рух могут опередить петровцев, имея игру в запасе.

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