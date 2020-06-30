toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ингулец подписал экзотического хавбека

09:46 - Читати українською
Ингулец подписал экзотического хавбека
Йохана Оскар Мкомола / Фото из открытых источников

Ингулец продолжает усиливать состав для борьбы за выход в Премьер-лигу.

Клуб с Петрова на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с танзанийским хавбеком Йоханой Оскаром Мкомолой.

"Хочу дать шанс всем – вдруг кто-то заиграет": Поворознюк удивил трансферной политикой Ингульца

С сентября прошлого года африканец провел 14 матчей за Ворсклу U-21, однако в первой команде полтавчан шанса так и не получил. До этого Мкомола принадлежал танзанийскому клубу Young Africans, за который играл в африканском Кубке Конфедераций. 20-летний новичок Ингульца уже успел дебютировать во вчерашнем матче против Миная (1:1).

Команда Сергея Литвиненко после 21 тура Первой лиги занимает второе место, правда, Агробизнес и Рух могут опередить петровцев, имея игру в запасе.

Первая лига: Металлист 1925 вырвался в лидеры, Минай и Ингулец разошлись миром, Агробизнес замыкает топ-3

blog_ava
Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Сетьена
09:32
1653
Теги
Трансферы Ингулец Ингулец Йохана Оскар Йохана Оскар Мкомола Ворскла Ворскла Первая лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ящишин назвал единственный сценарий спасения Карпат
    Україна — 29 июнь3650 Ящишин назвал единственный сценарий спасения Карпат
11
час
:
20
мин
Барселона
23:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук