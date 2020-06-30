Артур попрощався з Ворсклою

Захисник Артур завершив свої виступи у складі полтавської Ворскли.

Бразильський легіонер в Instagram підтвердив розставання з клубом.

Інгулець підписав екзотичного хавбека

"Дякую! Бажаю всього найкращого всім, хто працює в цьому клубі. Було чудово стати частиною всього з вами за останні 2 роки. Дякую, Полтаво!" – написав Артур.

Нагадаємо, Ворскла підписала бразильця два роки тому на правах вільного агента. Захисник провів за полтавців 40 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома асистами.

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