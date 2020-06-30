toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Артур попрощався з Ворсклою

15:08 - Читать на русском
Артур попрощався з Ворсклою
Артур / Сайт Ворскли

Захисник Артур завершив свої виступи у складі полтавської Ворскли.

Бразильський легіонер в Instagram підтвердив розставання з клубом.

Інгулець підписав екзотичного хавбека

"Дякую! Бажаю всього найкращого всім, хто працює в цьому клубі. Було чудово стати частиною всього з вами за останні 2 роки. Дякую, Полтаво!" – написав Артур.

Нагадаємо, Ворскла підписала бразильця два роки тому на правах вільного агента. Захисник провів за полтавців 40 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома асистами.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію

blog_ava
Борусія Д показала "блискавичну" форму з новим спонсором на наступний сезон
06:00
3336
Теги
Батіста де Соуза Батіста де Соуза Артур Ворскла Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
30
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук