Артета заболел коронавирусом

Главный тренер Арсенала Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус.

Лондонский клуб на своем официальном сайте объявил о выявленной болезни у 37-летнего специалиста.

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Все игроки и персонал "канониров" изолированы, согласно рекомендациям министерства здравоохранения. Пока неизвестно, как болезнь Артеты повлияет на расписание ближайших матчей Арсенала. В субботу (14 марта) лондонцы должны были провести игру против Брайтона в рамках 30 тура АПЛ.

Скорее всего, Премьер-лига будет остановлена. Утром 13 марта пройдет экстренное заседание представителей клубов и лиги, но британские СМИ уже отмечают, что в таких условиях поединки не могут проводиться.

Напомним, некоторые чемпионаты Европы приняли решение о временной остановке, среди них – Италия и Испания.

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