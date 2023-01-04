"Я пишаюсь своєю командою. Ми мали декілька шансів забити. Якщо ми продовжимо так грати та домінувати, то виграємо багато матчів.

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Було два пенальті. Все дуже просто. Я говорю про те, що бачив. Це були два чистих пенальті. Нам чогось не вистачало в останній третині. Не було руху та якості, щоб вразити ціль. Це був важкий матч, Ньюкасл – хороша команда.

Трансфери? У нас є травмовані гравці у лінії атаки. У нас не так багато варіантів, але маємо те, що маємо. Важливо покращувати нашу команду в кожному трансферному вікні", – цитує Артету ВВС.

До слова, коуч має на увазі два суперечливі епізоди: спочатку Ден Бьорн відтягнув Габріела назад після штрафного удару, а потім Джейкоб Мерфі зіграв рукою на останніх хвилинах матчу.

Нагадаємо, після 19-ти турів Арсенал продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, маючи у своєму активі 44 очки.

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