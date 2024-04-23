Українці продовжують боротися за своє місце під сонцем в АПЛ. На жаль, виходить не в усіх.

Олександр Зінченко вперше за час перебування в Арсеналі просидів у запасі два поспіль матчі. Після Баварії Мікель Артета проігнорував українця і в матчі АПЛ проти Вулверхемптона.

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Натомість Віталій Миколенко продовжує відігравати ключову роль в Евертоні, з яким вдалося здобути перемогу над прямим конкурентом за виживання – Ноттінгем Форест (2:0). Ще один український захисник Ілля Забарний провів не найкращий матч проти Астон Вілли (1:3). Центрбек Борнмута двічі був безсилим проти топ-бомбардира АПЛ – Оллі Воткінса. Все це детально розібрав "Футбол 24" у новому випуску на YouTube.