"Томи играл на позиции левого центрального защитника в сборной Японии. Если посмотреть на игры, то он может действовать и как левый защитник, поэтому вы не можете указывать мне, левоногий он или правоногий.

Арсенал – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

У нас есть варианты, и мы должны использовать их как можно лучше. Особенно с учетом того количества минут, которое нам предстоит провести в ближайшие несколько недель, и это хорошо, что игроки чувствуют себя комфортно на нескольких позициях. Томиясу сыграл очень хорошо. Мы надеялись, что он это сделает, и он это сделал. Думать о том, чтобы остановить Салаха, и на самом деле сделать это – совершенно разные история.

У Зинченко еще одна мышечная травма, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько дней", – цитирует Артету FootballLondon.

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