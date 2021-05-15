Артета продолжит работу в Арсенале в следующем сезоне, – журналист
15:44 - Читати українською
Испанский наставник "канониров" Микель Артета имеет полную поддержку боссов лондонского клуба.
Главный тренер Арсенала Микель Артета останется в клубе на следующий сезон, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Фабрицио Романо.
Артета подчеркнул необходимость трансферов для Арсенала
Руководство "канониров" полностью поддерживает испанского специалиста, не планирует каких-либо изменений и обсуждает вместе с тренером новые трансферы.
Напомним, Арсенал за три тура до окончания чемпионата Англии идет в турнирной таблице АПЛ девятым, имея в своем активе 55 очков.
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