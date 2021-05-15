Главный тренер Арсенала Микель Артета останется в клубе на следующий сезон, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Фабрицио Романо.

Артета подчеркнул необходимость трансферов для Арсенала

Руководство "канониров" полностью поддерживает испанского специалиста, не планирует каких-либо изменений и обсуждает вместе с тренером новые трансферы.

Напомним, Арсенал за три тура до окончания чемпионата Англии идет в турнирной таблице АПЛ девятым, имея в своем активе 55 очков.

Каральні дербі Італії, фінал 150-річної марки якості та ще одне іспанське Класіко: топ-5 матчів євровікенду