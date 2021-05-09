Артета подчеркнул необходимость трансферов для Арсенала
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями относительно возможных трансферов в лондонский клуб.
"Состав нуждается в изменениях. В декабре уже было много изменений, чего не делалось годами, но это говорит о том, где мы были. Придется внести некоторые изменения, и владельцы поддержат это.
Реал, Барселона и Ювентус угрожают клубам, которые вышли из Суперлиги, – Marca
Мы все еще в процессе, за последние несколько месяцев мы заложили очень прочный фундамент, чтобы делать то, что должны осуществить в будущем", – отметил Артета в комментарии Sky Sports.
Отметим, что Арсенал с 49 очками занимает 10 место в АПЛ и остался без шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Челси победил Ман Сити: отсрочка чемпионства "горожан", тактическая разведка перед финалом ЛЧ и серьезный провал Менди