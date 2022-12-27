Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Вест Хэмом (3:1) в 17-м туре АПЛ. В первый раз с 2018 года на игре лондонцев побывал Арсен Венгер.

"Это действительно особенный день, потому что Boxing Day – отличное время для игры в футбол. Думаю, что сегодня мы продемонстрировали надлежащий уровень игры. Надеюсь, Арсену Венгеру понравилось. Спасибо ему за визит. Это много значит для всех в клубе. Надеюсь, он захочет проводить с нами больше времени.

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Мы продемонстрировали отличное самообладание и мастерство. С начала матча мы начали играть не так, как хотел бы соперник. Продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.

Я крепко обнял Нкетию, потому что он полностью заслужил этот гол своей игрой. Он показал свои силы, мастерство и умение дождаться момента. Мы каждый день видим, что он дает команде, какие у него человеческие черты, как он индивидуально растет. Эдди – ключевой игрок в нашем составе, вот почему он подписал свой контракт", – цитирует Артету ВВС.

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