"Це справді особливий день, тому що Boxing Day – чудовий час для гри у футбол. Думаю, що сьогодні ми продемонстрували належний рівень гри. Сподіваюся, Арсену Венгеру сподобалося. Дякую йому за візит. Це багато означає для всіх у клубі. Сподіваюся, він захоче проводити з нами більше часу.

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Ми продемонстрували чудове самовладання та майстерність. З самого початку матчу ми почали грати не так, як хотів би суперник. Продовжували тиснути, вірити в себе і в результаті заслужили на перемогу.

Я міцно обійняв Нкетію, тому що він повністю заслужив цей гол своєю грою. Він показав свої силу, майстерність та вміння дочекатися моменту. Ми щодня бачимо, що він дає команді, які у нього людські риси, як він індивідуально зростає. Едді – ключовий гравець у нашому складі, ось чому він підписав свій контракт", – цитує Артету ВВС.

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