Очередным тренером в шорт-листе каталонского клуба является Микель Артета, сообщает Marca.

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Наставник Арсенала вряд ли может занести себе в актив текущий сезон, поскольку команда не выиграла ни одного трофея и финишировала вне зоны еврокубков. Впрочем, Барселону это не слишком волнует. До 18 лет Артета воспитывался в системе "блаугранас" и прекрасно знает ценности клуба. Жоан Лапорта уделяет большое внимание этому фактору при поиске тренера. Правда, переманить ученика Гвардиолы из Арсенала уже этим летом почти нереально.

Напомним, другими кандидатами на замену Куману считаются Хави и Франк Райкард.

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