Все больше источников утверждают, что лидер Барселоны не будет менять команду.

Лионель Месси окончательно принял решение остаться в Барселоне, сообщил в Twitter приближенный к каталонскому клубу журналист beIn Sports Ашраф Бен Айяд.

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Действующий контракт 33-летнего аргентинца с "блаугранас" завершается летом, и стороны не делали однозначных заявлений относительно будущего сотрудничества.

По информации СМИ, Лионель подпишет новое соглашение с Барсой на 2 года. Также форвард ранее заявлял о желании проиграть в МЛС.

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