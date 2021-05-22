Месси останется в Барселоне, – beIn Sports
19:22 - Читати українською
Все больше источников утверждают, что лидер Барселоны не будет менять команду.
Лионель Месси окончательно принял решение остаться в Барселоне, сообщил в Twitter приближенный к каталонскому клубу журналист beIn Sports Ашраф Бен Айяд.
Месси давно хотел запустить бороду, но сотрудничество с известным брендом мешало звезде Барселоны
Действующий контракт 33-летнего аргентинца с "блаугранас" завершается летом, и стороны не делали однозначных заявлений относительно будущего сотрудничества.
По информации СМИ, Лионель подпишет новое соглашение с Барсой на 2 года. Также форвард ранее заявлял о желании проиграть в МЛС.
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