Александр Зинченко становится героем Арсенала, даже не выходя на поле.

Украинец не успел залечить травму, потому смотрел топ-матч против Ливерпуля с трибун.

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Арсенал дважды выходил вперед, но соперник каждый раз отыгрывался. Решающий момент наступил на 76-й минуте. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Букайо Сака и принес "канонирам" эффектную победу. Зинченко сорвался со своего места и кричал как сумасшедший, радуясь за партнеров.

Zinchenko enjoyed that one. pic.twitter.com/EyHSUIgaRQ — Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 9, 2022

Победа позволила Арсеналу опередить Ман Сити на одно очко и вернуть лидерство АПЛ.

Арсенал перестрелял Ливерпуль и вернулся на 1 место в АПЛ – огненное шоу Сака из Мартинелли, очередной провал суперзвезд