Артета оценил справедливость зарплаты Озила – немец получает вдвое больше других звезд Арсенала

Наставник Арсенала Микель Артета считает, что хавбек "канониров" недаром является самым высокооплачиваемым игроком команды.

"Зарплата Озила – это договоренность, которую игрок и клуб согласовали, чтобы двигаться вперед. Я никогда не ставлю это под сомнение. Думаю, игроки получают столько, сколько заслуживают, потому что в этом вопросе всегда есть две стороны, и я никогда не должен судить об этом.

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Считаю, что Месут не рад тому, что не играет. Но он получил травму, поэтому мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Ожидаю, что игрок, который не выходит на поле, чувствует боль и разочарование. Я хочу, чтобы все мои футболисты работали на максимуме, а я мог бы использовать их на поле", – цитирует Артета Sky Sports.

Озил имеет самую высокую зарплату в Арсенале – 350 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения – тот же Обамеянг получает 180 тысяч. В нынешнем сезоне АПЛ Месут провел 18 матчей, в которых отличился голом и ассистом.

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