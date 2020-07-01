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Артета оцінив справедливість зарплати Озіла – німець отримує вдвічі більше за інших зірок Арсенала

1 липня 22:43 - Читать на русском
Артета оцінив справедливість зарплати Озіла – німець отримує вдвічі більше за інших зірок Арсенала
Месут Озіл та Мікель Артета / Фото ФК Арсенал

Наставник Арсенала Мікель Артета вважає, що хавбек "канонірів" недаремно є найвисокооплачуванішим гравцем команди.

"Зарплата Озіла – це домовленість, яку гравець і клуб узгодили, щоб рухатися вперед. Я ніколи не ставлю це під сумнів. Думаю, гравці отримують стільки, скільки заслуговують, тому що в цьому питанні завжди є дві сторони, і я ніколи не повинен судити про це.

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Вважаю, що Месут не радий тому, що не грає. Але він отримав травму, тому ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація.

Очікую, що гравець, який не виходить на поле, відчуває біль і розчарування. Я хочу, щоб всі мої футболісти працювали на максимумі, а я міг би використовувати їх на поле", – цитує Артету Sky Sports.

Озіл має найвищу зарплату в Арсеналі – 350 тисяч фунтів на тиждень. Для порівняння – П'єр-Емерік Обамеянг отримує 180 тисяч. У нинішньому сезоні АПЛ Месут провів 18 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Англія Мікель Мікель Артета Арсенал Арсенал Месут Месут Озіл
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