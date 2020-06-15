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Артета оценил будущее Обамеянга в Арсенале

21:33 46 Читати українською
Артета оценил будущее Обамеянга в Арсенале
Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета / Фото ФК Арсенал

Наставник Арсенала Микель Артета верит, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг останется в Лондоне.

"Я думаю, что наш долг – заставить его почувствовать, что продление контракта – это правильный следующий шаг в его карьере. Чтобы согласиться, ему нужно чувствовать, что его ценят, ему нужно чувствовать, что он принадлежит нам, и мы хотим видеть его в команде, а также он действительно должен верить, что мы можем вести клуб вперед, так, как мы этого хотим, и что он при этом будет нашим ключевым игроком.

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На данный момент я очень доволен Пьер-Эмериком, у меня действительно хорошие отношения с ним. Мы можем обсуждать множество вещей в частной беседе. Насколько я знаю, он очень счастлив в клубе", – цитирует Артету официальный сайт клуба.

Действующий контракт габонца с "канонирами" рассчитан до лета 2021-го. В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 26 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

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Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала Микель Артета Микель Артета
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