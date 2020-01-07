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Кубок Англии: Арсенал минимально обыграл Лидс и вышел в следующий раунд турнира

7 января 00:10 130 Читати українською
Кубок Англии: Арсенал минимально обыграл Лидс и вышел в следующий раунд турнира
Игроки Арсенала с Артетой / соцсети

Лондонский Арсенал одержал вторую подряд победу под руководством Микеля Артеты, обыграв Лидс в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

 

Кубок Англии 2019/20, 1/32 финала

Арсенал – Лидс – 1:0

Гол: Нелсон, 55

В первом тайме Лидс больше владел инициативой и мог забить, но удар Бэмфорда попал в перекладину. Во второй половине Арсенал вышел вперед благодаря голу Нелсона. Рейсс добил мяч в ворота после неплохой комбинации и рикошета от защитника. Лидс пытался отыграться, но "канонирам" удалось удержать победу.

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Таким образом, Арсенал прошел в 1/16 финала Кубка Англии и встретится с Борнмутом. Базовая дата поединка – 25 января.

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Англия Арсенал Арсенал Лидс Лидс Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Арсенал - Лидс
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