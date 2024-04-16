Лондонский Арсенал впервые в этом году потерпел поражение в чемпионате Англии – Микель Артета стал жертвой своего соотечественника Унаи Эмери и его Астон Виллы (0:2). Фанаты "канониров" по непонятным причинам освистывали именно Александра Зинченко, несмотря на то, что украинец создал немало возможностей для Кая Хаверца. Претензии к украинцу были и у наставника, который бурно реагировал на неудачные действия Саши.

Уже после поединка появилась информация, что вопрос продления контракта с Зинченко пока не обсуждался, а Арсенал может выйти летом на поиски нового левого защитника. По данным инсайдера Фабрицио Романо, судьба Александра решится на финише этого сезона. Смотрите обзор 33-го тура АПЛ в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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