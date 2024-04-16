Лондонський Арсенал уперше в цьому році зазнав поразки в чемпіонаті Англії – Мікель Артета став жертвою свого співвітчизника Унаї Емері та його Астон Вілли (0:2). Фанати "канонірів" із незрозумілих причин освистували саме Олександра Зінченка, попри те, що українець створив чимало нагод для Кая Хаверца. Претензії до українця були і в наставника, який бурхливо реагував на невдалі дії Сашка.

Вже після поєдинку з'явилась інформація, що питання продовження контракту із Зінченком поки не обговорювалося, а Арсенал може вийти влітку на пошуки нового лівого захисника. За даними інсайдера Фабріціо Романо, доля Олександра вирішиться на фініші цього сезону. Дивіться огляд 33-го туру АПЛ у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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