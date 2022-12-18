Переговори з Шахтарем будуть вкрай непростими для керівництва "канонірів", запевняє інсайдер Грем Бейлі у своїй колонці на TeamTalk.

Мудрик влітку міг замінити 100-мільйонну зірку Мілана – інсайдер розкрив нинішнього фаворита і апетити Шахтаря

Між Арсеналом та представниками Мудрика повна ідилія. Українська зірочка мріє переїхати в АПЛ і бачить себе саме на Емірейтс, де виступає його земляк Олександр Зінченко. Втім, лондонців насторожують публічні заяви Даріо Срни і Сергія Палкіна.

Боси Шахтаря накручують ціну Мудрика до шалених 100 млн євро, які виглядають нераціонально за гравця з нинішнього чемпіонату України. Спортивний директор "канонірів" Еду Гаспар готується до затяжних торгів з донеччанами. "Ймовірно, Арсеналу доведеться бити свій рекорд (80 млн євро за Ніколя Пепе), щоб підписати Мудрика", – резюмує Бейлі.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі