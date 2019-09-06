Арсенал забрал Пепе со сборной Кот-д'Ивуара – эгоистические мотивы "канониров"

Лондонский клуб отозвал звездного хавбека из лагеря африканской сборной.

Николя Пепе не поможет сборной Кот-д'Ивуара в ближайших матчах, информирует Sky Sports.

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У игрока нет проблем со здоровьем, однако тренерский штаб "канониров" убежден, что хавбеку лучше продолжить подготовку в клубе. Кроме того, матчи Кот-д'Ивуара против Бенина и Туниса будут товарищескими, то есть участие Пепе не повлияет на турнирные амбиции "слонов". Арсенал хочет, чтобы их звездный новичок избежал травмы и хорошо подготовился к матчу пятого тура АПЛ против Уотфорда.

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Напомним, Пепе стал рекордным подписанием лондонцев в истории, перебравшись этим летом из Лилля за 72 млн фунтов.