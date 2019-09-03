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Сборные Италии и Португалии потеряли важных игроков перед матчами отбора на Евро-2020

14:26 114 Читати українською
Сборные Италии и Португалии потеряли важных игроков перед матчами отбора на Евро-2020
Пепе (справа) / Твиттер сборной Португалии

Некоторым командам приходится вносить изменения в предыдущих заявках на сентябрьские матчи.

Защитник Пепе не поможет сборной Португалии в поединках против Сербии и Литвы, информирует A Bola.

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Ветеран получил травму колена, которая не позволит ему сыграть в ближайшие недели. Вместо него Сантуш вызвал 22-летнего дебютанта Ферру из Бенфики.

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Сборная Италии также понесла потерю перед играми квалификации – Инсинье покинул расположение команды из-за проблем с мышцами, информирует Football Italia. Вместо него довызвали представителя Хоффенхайма Винченцо Грифо.

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Евро-2020 Португалия Португалия Пепе Пепе Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье Италия Италия
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