Дешам нашел замену травмированному Погба на матчи отбора Евро-2020

Поль Погба не сможет помочь сборной Франции в матчах отбора Евро-2020. Дидье Дешам уже вызвал нового игрока.

Федерация футбола Франции в своем Twitter объявила, что хавбек Арсенала Маттео Гендузи вызван на матчи отборочного цикла Евро-2020.

Дешам огласил заявку сборной Франции на матчи против Албании и Андорры

Футболист заменит Поля Погба, который не сможет помочь "галльским петухам" из-за травмы.

Чемпионы мира в рамках квалификации на чемпионат Европы сыграют против Албании и Андорры 7 и 10 сентября соответственно. Сейчас у подопечных Дидье Дешама 9 очков и 1 строчка в турнирной таблице.