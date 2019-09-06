toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА U-21 - ФІНЛЯНДІЯ U-21 ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал забрав Пепе зі збірної Кот-д'Івуару – егоїстичні мотиви "канонірів"

19:06 362 Читать на русском
Арсенал забрав Пепе зі збірної Кот-д'Івуару – егоїстичні мотиви "канонірів"
Ніколя Пепе / Reuters

Лондонський клуб відкликав зіркового хавбека з табору африканської збірної.

Ніколя Пепе не допоможе збірній Кот-д'Івуару у найближчих матчах, інформує Sky Sports.

Дешам знайшов заміну травмованому Погба на матчі відбору Євро-2020

У гравця немає проблем зі здоров'ям, однак тренерський штаб "канонірів" переконаний, що хавбеку краще продовжити підготовку у клубі. Крім того, матчі Кот-д'Івуару проти Беніна і Туніса будуть товариськими, тобто участь Пепе не вплине на турнірні амбіції "слонів". Арсенал хоче, щоб їхній зірковий новачок уникнув травми і добре підготувався до матчу п'ятого туру АПЛ проти Уотфорда.

Збірні Італії та Португалії втратили важливих гравців перед матчами відбору на Євро-2020

Нагадаємо, Пепе став рекордним підписанням лондонців в історії, перебравшись цього літа із Лілля за 72 млн фунтів.

blog_ava
Україна U-21 – Фінляндія U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2021
18:25
3180
Теги
Англія Арсенал Арсенал Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар Ніколя Пепе Ніколя Пепе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
45
хв
Литва
19:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук