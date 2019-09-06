Арсенал забрав Пепе зі збірної Кот-д'Івуару – егоїстичні мотиви "канонірів"

Лондонський клуб відкликав зіркового хавбека з табору африканської збірної.

Ніколя Пепе не допоможе збірній Кот-д'Івуару у найближчих матчах, інформує Sky Sports.

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У гравця немає проблем зі здоров'ям, однак тренерський штаб "канонірів" переконаний, що хавбеку краще продовжити підготовку у клубі. Крім того, матчі Кот-д'Івуару проти Беніна і Туніса будуть товариськими, тобто участь Пепе не вплине на турнірні амбіції "слонів". Арсенал хоче, щоб їхній зірковий новачок уникнув травми і добре підготувався до матчу п'ятого туру АПЛ проти Уотфорда.

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Нагадаємо, Пепе став рекордним підписанням лондонців в історії, перебравшись цього літа із Лілля за 72 млн фунтів.