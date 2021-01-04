19-летний центрбек перебрался в Ниццу, сообщает официальный сайт клуба.

Арсенал заинтересован в трансфере звезды Валенсии

"Орлята" взяли Салиба в аренду до конца сезона. Французский защитник на контракте с "канонирами" с июля 2019-го, однако до сих пор не дебютировал за Арсенал. Прошлый сезон он провел на правах аренды за Сент-Этьен (17 матчей), откуда раньше и перешел за 30 млн евро.

В кампании 2020/21 Виллиам Салиба сыграл лишь 8 матчей за дубль лондонцев.

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