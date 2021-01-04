Арсенал отдал в аренду жемчужину за 30 миллионов
23:35 - Читати українською
Юный защитник лондонского Арсенала Виллиам Салиба снова уехал во Францию в поисках игровой практики.
19-летний центрбек перебрался в Ниццу, сообщает официальный сайт клуба.
Арсенал заинтересован в трансфере звезды Валенсии
"Орлята" взяли Салиба в аренду до конца сезона. Французский защитник на контракте с "канонирами" с июля 2019-го, однако до сих пор не дебютировал за Арсенал. Прошлый сезон он провел на правах аренды за Сент-Этьен (17 матчей), откуда раньше и перешел за 30 млн евро.
В кампании 2020/21 Виллиам Салиба сыграл лишь 8 матчей за дубль лондонцев.
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