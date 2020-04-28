Арсенал вынужден отпустить Обамеянга за "смешные" деньги, – The Sun

Лондонский Арсенал, очевидно, смирился с невозможностью удержать в команде своего лидера – форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Канониры" открыты к продаже габонца всего за 30 млн фунтов, сообщает The Sun.

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Арсенал не имеет оптимизма по продлению контракта с Обамеянгом. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, поэтому лондонцам придется выставить нападающего на трансфер летом. Более того, из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в Арсенале готовятся существенно уменьшить сумму отступных за Обамеянга. Ранее "канониры" хотели выручить за него хотя бы 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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