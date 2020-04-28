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Арсенал змушений відпустити Обамеянга за "смішні" гроші, – The Sun

28 квітня 22:15 1576 Читать на русском
Арсенал змушений відпустити Обамеянга за "смішні" гроші, – The Sun
П'єр-Емерік Обамеянг (ліворуч) / Reuters

Лондонський Арсенал, вочевидь, змирився із неможливістю втримати в команді свого лідера – форварда П'єра-Емеріка Обамеянга.

"Каноніри" відкриті до продажу габонця усього за 30 млн фунтів, повідомляє The Sun.

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Арсенал не має оптимізму щодо продовження контракту з Обамеянгом. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21, тому лондонцям доведеться виставити нападника на трансфер влітку. Більше того, через спричинену пандемією коронавірусу кризу в Арсеналі готуються суттєво зменшити суму відступних за Обамеянга. Раніше "каноніри" прагнули виручити за нього хоча б 55 млн євро.

У нинішньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
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