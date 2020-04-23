Челси присоединился к гонке за Обамеянгом

Лондонский Челси загорелся идеей подписать форварда столичного Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Синие" включились в борьбу за габонского нападающего, утверждает Bleacher Report.

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Челси придется выдержать конкуренцию с ведущими клубами Европы. На Обамеянга также претендуют Барселона, Реал, Интер и МЮ. Арсенал в свою очередь, скорее всего, продаст 30-летнего форварда в другой чемпионат, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

Обамеянг имеет действующий до лета 2021-го контракт с "канонирами". Переговоры по новому соглашению оказались неуспешными, поэтому ближайшее трансферное окно может стать последним шансом Арсенала на выгодную продажу лидера. Ориентировочная стоимость трансфера – 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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