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Арсенал в последний день трансферного окна подпишет Давида Луиса и Кирана Тирни

00:45 45 Читати українською
Арсенал в последний день трансферного окна подпишет Давида Луиса и Кирана Тирни
Давид Луис / Челси

Лондонский Арсенал решил усилиться двумя защитниками в последний день трансферного окна.

8 августа – последний день, когда английские клубы могут подписывать футболистов. Арсенал осуществит трансфер Кирана Тирни из Селтика и Давида Луиса из Челси.

Давид Луис отказывается тренироваться с Челси, требуя трансфер в Арсенал

Бразильский защитник сегодня отказался тренироваться вместе с "синими" для трансфера в состав "канониров". Уже завтра Давид Луис пройдет медосмотр и подпишет контракт с Арсеналом.

Зато Тирни уже отправился в Лондон на медосмотр. Селтик и Арсенал согласовали трансфер 22-летнего левого защитника, сообщает SkySports.

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