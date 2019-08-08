Арсенал в останній день трансферного вікна підпише Давіда Луїса та Кірана Тірні

Лондонський Арсенал вирішив підсилитись двома захисниками в останній день трансферного вікна.

8 серпня – останній день, коли англійські клуби можуть підписувати футболістів. Арсенал здійснить трансфер Кірана Тірні з Селтіка та Давіда Луїса з Челсі.

Давід Луїс відмовляється тренуватись з Челсі, вимагаючи трансфер в Арсенал

Бразильський оборонець сьогодні відмовився тренуватись разом з "синіми" задля трансферу в стан "канонірів". Вже завтра Давід Луїс пройде медогляд та підпише контракт з Арсеналом.

Натомість Тірні вже вирушив у Лондон на медогляд. Селтік та Арсенал погодили трансфер 22-річного лівого захисника, повідомляє SkySports.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів