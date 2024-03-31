Арсенал обыграл Челси (1:0) в женском Кубке лиги. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок лиги, финал

Арсенал – Челси – 1:0

Гол: Блакстениус, 118

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В финале Кубка английской лиги встречались Арсенал и Челси. "Синие" могли открывать счет еще в первом тайме, когда забила Рамирес, но VAR отменил гол из-за нарушения правил в атаке. За основное время матча командам не удалось реализовать свои моменты. В овертайме гол забила Блакстениус, который и принес победу Арсеналу.

Впрочем, финал был омрачен ужасным эпизодом. Уже в компенсированное время игрок "канониров" Фрида Маанум потеряла сознание. Врачи дали кислород и привели ее в чувство. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.