Определились полуфинальные пары женской Лиги чемпионов – французская дуэль, обладательница ЗМ красиво забила за Барсу
4 сильнейшие женские команды Европы продолжают борьбу за главный трофей сезона-2023/24.
Пока мужской футбол был на международной паузе, в женском происходили важные матчи. В среду-четверг завершились четвертьфиналы Лиги чемпионов. Сенсаций не случилось.
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По итогам 1/4 в полуфинал вышли четыре команды:
– Челси расписал ничью с Аяксом и прошел благодаря выездной победе (по сумме – 4:1);
– Лион разгромил Бенфику дублями Каскарино и Диане (по сумме – 6:2);
– ПСЖ повторно разобрался со шведским Хекеном (по сумме – 5:1);
– Барселона с красивым голом обладательницы "Золотого мяча" Айтаны Бонмати выбила Бранн (по сумме – 5:2).
Таким образом сформировались полуфинальные пары, ведь сетка плей-офф была определена заранее:
Барселона – Челси
Лион – ПСЖ
Первые матчи 1/2 финала запланированы на 20-21 апреля, а ответные матчи – 27-28 апреля. Финал Лиги чемпионов 25 мая примет Бильбао.
Украинские команды вылетели из женской Лиги чемпионов в квалификации. Кривбасс в первом же матче проиграл Парижу, а Ворскла, пройдя Флору и Осиек, дважды разгромно влетела Роме за шаг до группового этапа.
Действующим победителем Лиги чемпионов является Барселона, которая в прошлогоднем финале переиграла Вольфсбург.