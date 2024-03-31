Арсенал обіграв Челсі (1:0) у жіночому Кубку ліги. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок ліги, фінал

Арсенал – Челсі – 1:0

Гол: Блекстеніус, 118

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У фіналі Кубка англійської ліги зустрічалися Арсенал та Челсі. "Сині" могли відкривати рахунок ще у першому таймі, коли забила Рамірес, але VAR скасував гол через порушення правил в атаці. За основний час матчу командам не вдалося реалізувати свої моменти. В овертаймі гол забила Блекстеніус, який і приніс перемогу Арсеналу.

Утім, фінал був затьмареним жахливим епізодом. Вже в компенсований час гравчиня "канонірів" Фріда Маанум втратила свідомість. Лікарі дали кисень і привели її до тями. Наразі її життю нічого не загрожує.