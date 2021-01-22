Мэтью Райан стал игроком Арсенала, сообщает официальный сайт "канониров". В Лондоне кипер будет играть до конца текущего сезона на правах аренды.

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В Арсенал Райан перешел из Брайтона, где провел первую часть АПЛ. 28-летний страж ворот сыграл в 11 матчах (2 на ноль), пропустив 19 мячей.

Заметим, голкипер также имеет опыт выступлений в двух австралийских клубах (Сентрал Кост и Блэктаун Сити), Брюгге, Валенсии и Генке. Мэтью выступает за сборную Австралии и имеет в своем активе 58 матчей.

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