Метью Раян став гравцем Арсенала, повідомляє офіційний сайт "канонірів". У Лондоні кіпер гратиме до кінця поточного сезону на правах оренди.

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В Арсенал Раян перейшов із Брайтона, де провів першу частину кампанії АПЛ 2020/21. 28-річний страж воріт відіграв в 11 матчах (2 на нуль), пропустивши 19 м'ячів.

Зауважимо, голкіпер також має досвід виступів у двох австралійських клубах (Сентрал Кост і Блектаун Сіті), Брюгге, Валенсії та Генку. Метью виступає за збірну Австралії та має у своєму активі 58 матчів.

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