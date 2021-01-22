Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор уже в ближайшее время переедет на Туманный Альбион.

Арсенал согласовал переход Мартина Эдегора с Реал Мадридом, сообщает AS. Скандинав поедет в Англию на правах аренды до конца текущего сезона.

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Издание отмечает, что сам 22-летний игрок имел желание вернуться в аренду в Реал Сосьедад, где феерил в сезоне 2018/2019. Боссы "галактикос" вели переговоры с "бело-голубыми" последние часы, но предложение Арсенала по Эдегору было более интересным. В конце концов, "сливочные" имеют успешный опыт сотрудничества с "канонирами" на примере Данни Себальйоса, который с лета 2019-го играет в Англии на правах аренды.

Заметим, что Мартин Эдегор сам попросил Реал предоставить ему возможность перебраться в другой клуб для увеличения игровой практики. В текущем сезоне он провел всего 9 неполных матчей в футболке мадридцев. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 40 млн евро.

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