Арсенал усилил интерес к 25-летнему Зинченко после неудачи сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира. В услугах украинца серьезно заинтересован и Вест Хэм.

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Обоим клубам импонирует способность Александра сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля. Манчестер Сити вряд ли будет удерживать украинца и готов отпустить его, сообщает Standard.

Теперь оба клуба стремятся узнать позицию самого Зинченко – готов ли тот в поисках игровых минут покинуть Ман Сити. Арсенал готов использовать украинца в центре поля, а Вест Хэм ищет конкурента Аарону Крессвеллу слева в защите.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Украины еще двух клубов – Эвертона и Ньюкасла. Контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2021/22 Зинченко в четвертый раз в карьере стал чемпионом Англии. Украинец сыграл 28 матчей, отдал 5 ассистов. Всего за 5 лет в Ман Сити (без учета аренды в ПСВ) Александр провел в футболке "горожан" 128 поединков, забил 2 гола и 12 раз ассистировал партнерам.

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